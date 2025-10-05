Israel rechaza acusaciones de abuso de miembros de la flotilla: “son mentiras descaradas, se respetan plenamente los derechos legales de los detenidos”

Itongadol/Agencia AJN.- Israel afirmó que las acusaciones de maltrato a Greta Thunberg y otros miembros de la flotilla Global Sumud son “mentiras descaradas”.

“Se respetan plenamente los derechos legales de los detenidos”, tuiteó su Ministerio de Asuntos Exteriores.

«Curiosamente, la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación e insistieron en prolongar su estancia bajo custodia. Greta tampoco se quejó ante las autoridades israelíes de ninguna de esas acusaciones ridículas e infundadas porque nunca ocurrieron», escribió.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijo: “Fui a visitar la prisión de Ketziot y me enorgulleció que tratemos a los activistas de la flotilla como simpatizantes del terrorismo. Quien apoya el terrorismo es un terrorista y merece las condiciones de los terroristas. Vale la pena que experimenten las condiciones en la prisión de Ketziot y lo piensen dos veces antes de volver a acercarse a Israel. Así es como funciona”.

«Estuve allí, en sus barcos, y no vi ayuda ni asistencia humanitaria. Vi una Materna [leche de fórmula para bebés] y todo un grupo salvaje de personas que estaban disfrazadas de activistas de derechos humanos, pero que en la práctica vinieron a apoyar al terrorismo y a celebrar» a nuestras expensas, agregó.

Según informes, Thunberg se ha reunido con funcionarios de la embajada sueca.

La organización de asistencia jurídica Adalah afirmó que sus abogados ya se han reunido con 80 participantes de la flotilla en la prisión y con decenas tras ser desembarcados en el puerto de Ashdod, pero no con unos 87 y que las autoridades israelíes aún no han proporcionado una lista completa de los detenidos.

Según la organización Global Sumud Flotilla, 328 activistas siguen detenidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo ayer 137 habían sido deportados.