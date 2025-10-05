El Papa señala “pasos significativos” hacia el final de la guerra en Gaza e insta a una “paz justa y duradera”

Itongadol/Agencia AJN.- El papa León XIV espera que el plan para poner fin a la guerra entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás en Gaza alcance pronto los “resultados deseados”.

Durante su oración semanal del Ángelus, les pidió a todas las partes implicadas que se comprometan con el proceso, enfatizando la urgente necesidad de poner fin al conflicto y establecer una “paz justa y duradera”.

“En las últimas horas, en medio de la dramática situación en Medio Oriente, se han dado algunos avances significativos en las negociaciones de paz, que espero que pronto alcancen los resultados deseados”, les dijo el pontífice a los fieles reunidos en la plaza San Pedro.

También renovó su llamamiento a un alto el fuego permanente en el conflicto de casi dos años, que comenzó cuando Hamás invadió Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando a 251 rehenes, y a la liberación de los 48 rehenes que aún se encuentran en poder de grupos terroristas en Gaza.

Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la guerra en Gaza no ha terminado y aún queda trabajo por hacer antes de que Israel y Hamás alcancen un acuerdo basado en el plan del presidente Donald Trump para poner fin a los combates y liberar a los rehenes.

“Sabremos muy rápidamente si Hamás habla en serio o no por cómo se desarrollen estas conversaciones técnicas en términos de logística”, dijo a NBC sobre las conversaciones que se realizarán mañana con el objetivo de debatir la logística de un intercambio de rehenes por terroristas presos.

En tanto, en una reunión con miembros del Foro Gvura, que representa a familias de soldados caídos en combate en Gaza, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu afirmó que ningún otro elemento del plan del presidente estadounidense Donald Trump avanzará hasta que todos los rehenes sean liberados.

“Hasta que se cumpla la primera cláusula, la liberación de todos los rehenes, los vivos y los muertos, hasta el último de los rehenes, todos ellos, sean transferidos a territorio israelí, no avanzaremos con ninguna otra cláusula”, les prometió.

Si Hamás no libera a los rehenes «antes del final del plazo establecido por el presidente Trump», Israel retomará la ofensiva en Gaza «con el pleno respaldo de todos los países involucrados», afirmó Netanyahu.