Netanyahu: Israel no avanzará con el resto del plan para Gaza hasta que todos los rehenes regresen

Itongadol/Agencia AJN.- En una reunión con miembros del Foro Gvura, que representa a familias de soldados caídos en combate en Gaza, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu afirmó que ningún otro elemento del plan del presidente estadounidense Donald Trump avanzará hasta que todos los rehenes sean liberados.

“Hasta que se cumpla la primera cláusula, la liberación de todos los rehenes, los vivos y los muertos, hasta el último de los rehenes, todos ellos, sean transferidos a territorio israelí, no avanzaremos con ninguna otra cláusula”, les prometió.

Si la organización terrorista palestina Hamás no libera a los rehenes «antes del final del plazo establecido por el presidente Trump», Israel retomará la ofensiva en Gaza «con el pleno respaldo de todos los países involucrados», afirmó Netanyahu.

«La presión de Trump está aumentando. Trump no dudará en no esperar más de lo previsto. Esta vez, está decidido», declaró durante la reunión de 40 minutos en Jerusalem.

Netanyahu también prometió que la Autoridad Palestina no gobernará la Franja de Gaza después de la guerra.

«Ningún representante de Hamás ni de la Autoridad Palestina participará en el control de la Franja», dijo.

Netanyahu también insistió en que Israel será el responsable de la desmilitarización de Gaza.

Paralelamente, el delegado del gobierno israelí para la cuestión de los rehenes, Gal Hirsch, se reunió esta mañana con el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Israel, Julien Lerisson, para una “reunión preparatoria”.

Hirsch tiene previsto viajar a El Cairo como parte del equipo negociador, mientras mantiene conversaciones indirectas sobre el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes, según el plan estadounidense.

La Cruz Roja ha transferido a rehenes fuera de Gaza en rondas anteriores de liberación y probablemente se le solicite que lo haga de nuevo si se implementa esa propuesta.