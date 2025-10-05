Ministro de Relaciones Exteriores de Irán: la cooperación con el organismo de control nuclear “ya no es relevante”

Itongadol/Agencia AJN.- El principal diplomático iraní afirmó que la cooperación con el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas “ya no es relevante” y que las potencias europeas que respaldaron la reimposición de sanciones internacionales a la República Islámica tendrán un papel menor en futuras conversaciones.

“El acuerdo de El Cairo ya no es relevante para nuestra cooperación” con la Agencia Internacional de Energía Atómica, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Afirmó que más adelante “se anunciará la decisión de Teherán sobre la cooperación con el organismo”, sin dar más detalles, aunque añadió que aún hay margen para la diplomacia.

El acuerdo de El Cairo del mes pasado había establecido un marco para reanudar la cooperación y permitir que el organismo de control inspeccionara los sitios nucleares iraníes, después de que Teherán suspendiera la cooperación luego de los ataques israelíes y estadounidenses a sus sitios clave en junio.

Pero Irán afirmó que dejaría de cooperar una vez que Gran Bretaña, Francia y Alemania -firmantes del acuerdo nuclear de 2015- activaron el regreso de las sanciones de la ONU por el incumplimiento de Teherán.

“Los tres países europeos creyeron tener influencia y amenazaron con implementar una reversión rápida de las sanciones”, declaró Araghchi durante una reunión con diplomáticos extranjeros en Teherán.

“Ahora que han utilizado esa influencia y han visto los resultados, los tres países europeos han reducido definitivamente su papel y prácticamente han eliminado la justificación para negociar con ellos”, agregó.

Añadió que ese trío “tendrá un papel mucho menor que en el pasado” en cualquier futura diplomacia sobre el tema nuclear de Irán.