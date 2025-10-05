Historias a dos años de la Masacre del 7 de Octubre. Ziv Frankel fue asesinada en el festival Nova y enterrada junto a su mejor amiga

Itongadol/Agencia AJN.- Ziv Frankel nació en Haifa y creció en Nahariya y el kibutz Shomrat. Era la hija mayor de su familia. Una gran hermana que era el centro de la vida de Omri y Maya, brindándoles siempre una sensación de seguridad.

Una niña tímida que se convirtió en una joven segura de sí misma. Una verdadera luchadora por la justicia, con una sensibilidad poco común y una alegría de vivir que le generó muchos amigos.

Se destacó en sus estudios, siendo independiente y trabajadora. Durante su servicio militar, sirvió en la Policía de Israel, donde recibió una medalla a la excelencia. Tras su baja, viajó por el mundo sin miedo, desde Tailandia hasta Sudamérica. Primero con su pareja, Niv, y luego con su mejor amiga, Lin Dafni.

Ziv regresó llena de sueños para el futuro, considerando estudiar Contabilidad, Economía y Derecho. Le encantaba vivir plenamente. Le encantaba reír, sacar fotos, bailar y cantar, y convertía cada momento en una celebración.

La mañana del 7 de Octubre estaba con Lin en el festival Nova. Logró enviarles un mensaje a sus padres diciéndoles que estaba en un ataque terrorista y que los amaba.

Durante una semana estuvo desaparecida. Tenía 22 años cuando fue asesinada.

Ziv fue enterrada junto a su mejor amiga Lin. La sobreviven sus padres, hermanos, demás familiares e innumerables amigos que nunca dejarán de recordar esa luz que se apagó demasiado pronto.

En la inauguración del monumento en su lápida, su madre, Danielle, destacó que dos arcoíris habían aparecido en el cielo, «como si simbolizara la presencia de Ziv y Lin. Fueron mejores amigas en la vida y en la muerte».