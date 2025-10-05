Hamás exigiría un alto el fuego total, la retirada de Israel y que este no intervenga en la lista de terroristas palestinos a ser liberados

Itongadol/Agencia AJN.- Según fuentes en Hamás, la organización terrorista palestina exigiría mañana un alto el fuego total, la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel a las posiciones que tenían en enero y que Israel no intervenga en la lista de terroristas palestinos que serán liberados, incluido Marwan Barghouti.

«Hamás está muy interesado en llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de acuerdo con las condiciones en el terreno», dijo un alto funcionario a AFP bajo condición de anonimato.

Declaró que ambas delegaciones se reunirán mañana en el mismo edificio de Sharm el-Sheij.

“Las negociaciones buscan debatir el cronograma para preparar las condiciones en el campo para el traslado de los cautivos retenidos en Gaza, como preludio al inicio del proceso de intercambio” por terroristas palestinos detenidos en cárceles israelíes, añadió.

“Durante las comunicaciones con los mediadores, Hamás insistió en que es esencial que Israel detenga las operaciones militares en todas las zonas de la Franja de Gaza, cese toda actividad aérea, de reconocimiento y con drones, y se retire de la Ciudad de Gaza”, afirmó la fuente.

“Paralelamente al cese de la actividad militar israelí, Hamás y las (otras) facciones también detendrán sus operaciones y acciones” terroristas, añadió.

Se espera que las conversaciones incluyan debates sobre los mapas que Israel proporcionará con las rutas y los plazos de retirada, que coincidirán con el proceso de intercambio, según la fuente.

La delegación de Hamás también presentará listas de terroristas palestinos que Israel debería liberar a cambio de los rehenes israelíes, añadió.

Según el plan de Trump, se espera que Israel libere a 250 condenados a cadena perpetua y más de 1.700 arrestados en la Franja de Gaza después del 7 de octubre de 2023.