Familiares de rehenes israelíes exigen una reunión urgente con Netanyahu

Itongadol/Agencia AJN.- Representantes del Foro de Familias de Rehenes israelíes le enviaron hoy otra carta al primer ministro Benjamin Netanyahu en la que exigieron reunirse con él de forma inmediata y urgente para recibir información directa y completa sobre el estado de las negociaciones y el plan para el retorno de sus seres queridos.

En la carta, escribieron: «Actualmente se están llevando a cabo intensas conversaciones, pero las familias, las vidas de cuyos seres queridos dependen de estas negociaciones, permanecen al margen de la información. Las familias de los caídos también están preocupadas ante informes contradictorios sobre su regreso a Israel y su paradero en Gaza».

«La falta de información actualizada directa de la cúpula política socava la confianza y el sentido de colaboración y profundiza la profunda incertidumbre que hemos vivido durante dos años», se quejaron.

«Entendemos que el primer ministro se reservó tiempo para reunirse con algunas de las familias de las víctimas del 7 de Octubre y es apropiado que se reúna con nosotros también», reclamaron desde el Foro.

«En nombre de las familias, solicitamos que la reunión se realice esta semana y que estén presentes representantes del gobierno y de las familias», puntualizaron.