Israel evalúa retirar la seguridad de Benny Gantz y Yoav Gallant

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu estaría considerando cancelar la protección de seguridad para los exministros de Defensa Benny Gantz y Yoav Gallant, según un reporte difundido por Channel 12.

De acuerdo con la información, el ministro de Justicia Yariv Levin estaría impulsando una normativa que retire el beneficio a quienes se hayan desempeñado en el cargo por menos de tres años. Bajo ese criterio, tanto Gantz como Gallant quedarían excluidos de la cobertura.

Channel 12 subraya que la medida coincidiría “por casualidad” con la situación de ambos exministros, mientras que Yair Netanyahu, hijo del primer ministro y residente en Miami, continúa recibiendo un esquema de seguridad estatal que genera altos costos al erario.

Ni la Oficina del Primer Ministro ni el Ministerio de Justicia emitieron comentarios inmediatos sobre el informe, que se suma a la tensión política interna en medio de la guerra en Gaza y la presión de la opinión pública sobre el manejo de recursos estatales.

La posible cancelación de la protección ya genera controversia, dado que tanto Gantz como Gallant han estado en el centro del debate político y de seguridad en los últimos años. Ambos enfrentaron fuertes cuestionamientos de sectores extremistas y amenazas en redes sociales, lo que, según críticos de la medida, justifica mantener las garantías de seguridad.