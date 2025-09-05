Ciclismo. Netanyahu al equipo israelí que padece protestas en La Vuelta a España: «Gran trabajo por no ceder ante el odio»

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le envió un mensaje de apoyo al equipo de ciclismo israelí que padece protestas de manifestantes pro palestinos en La Vuelta a España.

«Gran trabajo para Sylvan [Adams] y el equipo de ciclismo de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Ustedes hacen que Israel se sienta orgulloso!», tuiteó.

En cambio, el propio ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo anoche que «entendería y estaría a favor» de que Israel Premier Tech sea expulsado de la carrera, aunque su gobierno no pretende tener el poder para hacerlo.

La protesta del miércoles en la norteña ciudad de Bilbao generó escenas caóticas: una multitud se apiñó tras las barreras metálicas a lo largo de los últimos kilómetros del recorrido, con la Policía y el personal de seguridad conteniéndola. Muchos manifestantes portaban banderas y carteles pro palestinos.

Los organizadores de la carrera suspendieron la etapa a unos 10 kilómetros del final.

Inmediatamente después del incidente, los organizadores de La Vuelta emitieron un comunicado, condenando los “hechos ocurridos”.

«La Vuelta respeta y defiende el derecho a la manifestación pacífica en el contexto del evento, pero no puede tolerar ningún acto que ponga en riesgo la seguridad física de los participantes o de cualquier miembro de la caravana de la carrera», decía el comunicado.

Sin embargo, el director técnico de La Vuelta, Kiko García, pareció sugerir que Israel Premier Tech debería considerar abandonar o que la UCI, el organismo rector del ciclismo, intervenga porque existe el riesgo de más protestas si sigue corriendo.

“En algún momento, alguien tendrá que decidir si protegemos un evento internacional como La Vuelta o protegemos a un equipo”, declaró, añadiendo que espera que “el equipo israelí se dé cuenta de que estar aquí no contribuye a la seguridad de los demás”.

Sin embargo, este declaró que no se retirará: “Cualquier otra medida sienta un precedente peligroso en el ciclismo, no solo para Israel Premier Tech, sino para todos los equipos”.

Por el contrario, tras haberles informado a los siete ajedrecistas israelíes que la próxima semana no podían competir bajo la bandera de su país, los organizadores del Abierto del País Vasco dieron marcha atrás y lo permitirán, informó el Canal 12 de la televisión israelí.

Solo debían competir bajo la bandera de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) debido a “razones fuera de nuestro control”, les dijeron.

“Esta medida fue acordada tanto por el árbitro principal de la competición como por la Federación Española de Ajedrez. La bandera de la FIDE aparecerá tanto en las listas oficiales del sorteo como en los carteles de los jugadores”, decía la carta.

La FIDE declaró no haber sido consultada y que “condena enérgicamente cualquier forma de discriminación, incluida la basada en la nacionalidad y la bandera”.

“Se les aplican las mismas reglas a Israel y sus jugadores que a todas las demás federaciones miembro que no están sujetas a ningún tipo de sanción”, añadió.

“En las últimas horas hemos consultado con instituciones y empresas que nos apoyan en el Abierto. Se ha tomado la decisión de restablecer la bandera de su país tanto en Info64 como en Chess Results. La bandera israelí será izada. Los jugadores serán notificados», dijo un correo electrónico del director del torneo, Miguel Ángel del Olmo Alonso.

«Pero también debemos destacar lo sucedido en La Vuelta a España en Bilbao. Un ambiente muy adverso. Nuestro club no puede garantizar medidas de seguridad diferentes a las del resto de los jugadores», agregó, como invitándolos a no competir.