El Líbano: Ejército comenzará a implementar el plan de desarme de Hezbollah

Itongadol/Agencia AJN.- El Ejército libanés comenzará a implementar su plan para desarmar a la organización terrorista Hezbollah, respaldada por Irán.

“El Ejército libanés comenzará a implementar el plan, pero de acuerdo con las capacidades disponibles, que son limitadas en términos de logística, materiales y recursos humanos”, declaró el ministro de Información, Paul Morcos, tras una reunión de gabinete sobre el tema.

El gobierno decidió mantener en secreto los detalles, según un comunicado leído por el funcionario.

Hezbollah y sus aliados se oponen al plan de desarme y los cinco ministros chiítas abandonaron la reunión en cuanto el comandante del Ejército libanés, Rodolphe Haykal, entró para presentarlo.

Los llamados al desarme de esa organización terrorista han ocupado un lugar central en el Líbano desde que ella sufriera grandes pérdidas en el conflicto de un año con Israel. Los resultados de esa guerra, que finalizó en noviembre, trastocaron el equilibrio de poder que durante mucho tiempo había estado dominado por Hezbollah.

Este año, el presidente libanés Joseph Aoun, bajo presión de los Estados Unidos, ha impulsado su desarme.

Israel ha declarado que se retirará del Líbano si Hezbollah depone las armas, pero esta ha rechazado cualquier medida para desmantelar su arsenal.

En ese contexto, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo el miércoles una serie de bombardeos en el sur de Líbano, que incluyeron la destrucción de infraestructura vinculada a Hezbollah y la eliminación de miembros de esa organización terrorista.

Según el comunicado militar, los ataques respondieron a violaciones de los entendimientos alcanzados entre Israel y el Líbano en relación con el despliegue de material bélico en la zona.

Uno de los ataques alcanzó un sitio en la localidad de Ansariyeh, ubicada entre Tiro y Sidón, donde se almacenaban equipos de ingeniería destinados a apoyar operaciones de reconstrucción y expansión de actividades terroristas de Hezbollah.

En paralelo, otro bombardeo destruyó un lanzacohetes emplazado en el poblado de Jebbayn. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, tanto el material hallado como el lanzador representaban una infracción directa de los compromisos bilaterales.

En una acción separada, aviones de combate eliminaron a Al-Munim Musa Sweidan, identificado como representante de Hezbollah en la zona de Yater.

La información oficial lo vincula con tareas de enlace entre la organización y los residentes de la aldea en asuntos financieros y militares. También habría estado implicado en la apropiación de bienes privados para fines terroristas, incluyendo el alquiler de viviendas para almacenamiento de armas y operaciones de vigilancia.