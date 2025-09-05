EE.UU. Reiterados llamados a la violencia en la segunda Conferencia de los Pueblos por Palestina

Itongadol/Agencia AJN.- La segunda Conferencia de los Pueblos por Palestina se destacó por el creciente extremismo dentro del movimiento antiisraelí, marcado por llamados directos a la violencia y una retórica agresiva.

La conferencia, que tuvo lugar del 29 al 31 de agosto en el centro de convenciones Huntington Place de Detroit, demostró cómo ciertas tendencias y tácticas preocupantes que ganaron fuerza a raíz de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 contra Israel se han normalizado casi dos años después.

Estas incluyen la glorificación abierta y explícita de grupos terroristas, llamados a erradicar al sionismo y atacar a los sionistas, la incentivación del uso de estrategias de acción directa potencialmente ilegales que van más allá de las protestas habituales, la promoción de personas condenadas por actividades terroristas y llamados a la abolición de Israel.

Los organizadores informaron la participación de aproximadamente 4.500 personas, con una lista de expositores que incluyó a terroristas convictos, funcionarios electos como la representante Rashida Tlaib, profesores universitarios, líderes estudiantiles, activistas, etc.

El tono incendiario de la conferencia quedó claro desde el principio, cuando Eduardo Martínez, alcalde de Richmond, California, justificó los ataques del 7 de Octubre.

El panel “La lucha palestina tras las rejas” contó con un discurso virtual de Hossam Shaheen, un terrorista de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa que cumplió más de 20 años de prisión en Israel por conspiración para cometer un homicidio y fue liberado este año a cambio de rehenes israelíes.

También estuvo Arab Barghouti, hijo de Marwan, el líder del grupo terrorista Tanzim, afiliado a Fatah.

Omar Assaf, cofundador del terrorista Frente Democrático para la Liberación de Palestina, participó en otro panel.

Por su parte, Nidal Jboor, cofundador de Médicos contra el Genocidio, una coalición internacional con sede en Michigan que se formó tras el 7 de Octubre, instó a intensificar las acciones y asesinar a políticos estadounidenses y europeos: “Todos sabemos quiénes son, ya sea que estén en Israel, en Washington, en Europa…».