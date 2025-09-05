Israel cree que Hamás podría intentar trasladar a los rehenes antes de la ofensiva en Ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) evalúan que Hamás podría intentar mover a los rehenes que mantiene en cautiverio en Ciudad de Gaza, ante la inminente intensificación de la operación militar en la zona, informó Channel 13.

Según el reporte, el ejército considera que el video difundido hoy por Hamás —en el que aparecen los cautivos Alon Ohel y Guy Gilboa-Dalal— habría sido grabado el 28 de agosto de 2025 en el campamento de refugiados de Shati, un área en la que las FDI todavía no tienen presencia.

Fuentes militares citadas por el canal reconocieron que, a pesar de los avances de la operación terrestre, aún no existe un panorama de inteligencia completo sobre la ubicación exacta de todos los rehenes.

El temor de las autoridades israelíes es que Hamás utilice el desplazamiento de los cautivos como parte de su estrategia para frenar o condicionar el desarrollo de la ofensiva, dificultando las operaciones de rescate y aumentando la presión sobre el gobierno.

La cuestión de los rehenes sigue siendo uno de los puntos centrales en la estrategia israelí: tanto el ministro de Defensa, Israel Katz, como el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, han insistido en que no habrá fin de la guerra sin la liberación de todos los cautivos y el desarme de Hamás.