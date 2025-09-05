Zamir a las familias de rehenes: “Estoy actuando de la forma más responsable posible”

Itongadol.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, transmitió un mensaje directo a las familias de los rehenes retenidos en Gaza, en medio de la ampliación de la operación en Ciudad de Gaza. Según informó Canal 12, Zamir aseguró que mantiene a los cautivos en el centro de sus preocupaciones y que cada decisión se toma con responsabilidad tanto hacia los soldados como hacia los rehenes.

“La operación será conducida por mí, con responsabilidad hacia las tropas y los rehenes”, dijo el jefe militar, de acuerdo con el reporte. “Creo en el plan operativo. El pueblo de Israel debe saber que digo y seguiré diciendo mi opinión profesional. Los rehenes están en mi mente. Estoy actuando de la manera más responsable posible”, subrayó.

El canal no precisó cuándo se produjo la reunión ni quiénes estuvieron presentes, pero la declaración llega en un momento clave: Zamir ha manifestado su oposición a los planes del gobierno de conquistar Ciudad de Gaza, defendiendo en cambio la aceptación de un acuerdo de cese del fuego que permita la liberación de los cautivos.

Pese a sus reservas, el jefe del Estado Mayor dejó en claro que cumplirá con las órdenes recibidas, aunque habría advertido al gabinete sobre la necesidad de prepararse para las consecuencias de una ofensiva total en la ciudad.

La postura de Zamir refleja la tensión existente entre el liderazgo militar y el político en torno a la estrategia a seguir en Gaza, en un contexto donde la presión de las familias de los rehenes y la opinión pública continúa marcando el debate nacional.