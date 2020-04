Israel. En medio de la cuarentena, cerca de 2.000 personas marchan contra Netanyahu en Tel Aviv

Iton Gadol/Agencia AJN.- Mientras continúa vigente la cuarentena para la población israelí, una multitud de alrededor de 2.000 personas se reunió en la Plaza Habimá, en el centro de Tel Aviv, para marchar y protestar en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu y su gobierno. Aunque las imágenes demuestran un gran cúmulo de manifestantes en poco espacio, los organizadores aseguran que los asistentes mantienen la distancia reglamentaria de 2 metros entre sí.

«Los ciudadanos de Israel están demostrando hoy que la democracia israelí se niega a permitir un golpe de estado a partir del caos del coronavirus», dijo uno de los organizadores a The Times of Israel. «No apoyaremos un gobierno cuyo primer ministro está acusado de soborno, fraude y abuso de poder. No podemos permitir una situación en la que ese mismo acusado tenga un papel en la designación de investigadores, fiscales y jueces en el Estado de Israel», agrega.

La protesta adquirió el nombre de «La protesta de las banderas negras», ya que parte de la consigna era ondear banderas de ese color, simbolizando el rechazo al liderazgo del primer ministro.