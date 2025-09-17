Israel en cifras: el número de habitantes que abandonaron el país es mayor que el de inmigrantes

Itongadol/Agencia AJN.- La Oficina Central de Estadísticas publicó este miércoles datos de población de Rosh Hashaná 5775, que muestran que, a finales de 2024, la población de Israel superaba los diez millones de personas. Una tendencia preocupante: el número de israelíes que abandonaron el país es mayor que el de inmigrantes.

La población israelí se estimaba en 9,811 millones. Los judíos y otras comunidades representaban 7,707 millones de residentes (78,6% de la población total israelí), y los árabes, 2,104 millones (21,4% de la población total israelí). Además, la población extranjera se estimaba en 260.900 residentes.

En cuanto a la tasa de natalidad, la tasa de crecimiento anual de la población israelí es del 1,2%, en comparación con el 1,6% en 2023.

En cuanto a la segmentación religiosa entre la población judía mayor de 20 años, el 42,7% se definía como no religiosa y laica.

El 21,5% como tradicional-poco religiosa, el 12% como tradicional-religiosa, el 12% como religiosa y el 11,4% como jaredí.

En cuanto a la inmigración a Israel, 31.100 personas emigraron al país en 2024, en comparación con 46.000 en 2023.

Los datos sobre la migración de israelíes al extranjero muestran que 82.800 abandonaron Israel, en comparación con 55.300 en 2023, y solo 24.200 regresaron a Israel, en comparación con 27.800 en 2023.

En 2023, 48.025 parejas se casaron y 15.283 se divorciaron.

La tasa de fecundidad total en Israel es de 2,87 hijos por mujer en promedio. Hay 2.979.400 hogares privados y 2.330.800 familias nucleares, con un promedio de 3,18 personas por hogar.