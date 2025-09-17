Cientos de soldados sirios en Turquía y Arabia Saudita reciben entrenamiento intensivo

Itongadol/Agencia AJN.- El sitio web de noticias Al-Mudun informó, a través de dos fuentes oficiales, que Turquía recibe personal militar sirio de los ministerios de Defensa e Interior que recibe entrenamiento militar y de seguridad.

Este entrenamiento forma parte de la implementación de un memorando de entendimiento firmado previamente entre Damasco y Ankara.

Israel sigue de cerca la cooperación entre ambos países, ante el temor de que Turquía proporcione al ejército sirio equipo moderno de defensa aérea que dificulte los ataques aéreos israelíes.

Entrenamiento intensivo

Una de las fuentes, un alto funcionario de la Administración de Seguridad Rural de Damasco, informó a Al-Mudun que el Ministerio del Interior envió a cientos de sus efectivos a Turquía hace aproximadamente un mes.

Confirmó que el Ministerio del Interior suspendió temporalmente el reclutamiento hasta que se capacite a los primeros becarios.

Señaló que el Ministerio del Interior exige que todo el personal enviado a Turquía reciba un entrenamiento que exige al menos un diploma de secundaria, según criterios específicos.

El personal se somete a pruebas y entrevistas antes de ser enviado a quienes cumplen con los estrictos criterios.

Por su parte, una fuente del Ministerio de Defensa confirmó a Al-Mudun la veracidad de la información, señalando que un gran número de soldados afiliados al ministerio fueron enviados a Turquía para recibir entrenamiento intensivo. Explicó que los cursos tenían como objetivo formar a oficiales altamente capacitados.

Por otra parte, la fuente confirmó que Arabia Saudita organiza cursos similares para grupos afiliados a la inteligencia siria y que se están realizando preparativos para enviar delegaciones de miembros del Departamento de Orientación Moral al reino para recibir entrenamiento intensivo.

En cuanto a la posibilidad de que Israel ataque a personal o posiciones militares turcas, dada la oposición israelí a la cooperación turco-siria en los ámbitos de defensa y militar, ambas fuentes descartaron cualquier escalada contra el entrenamiento. Sin embargo, afirmaron que Israel podría atacar cualquier cargamento de armas que Turquía suministre al ejército sirio.