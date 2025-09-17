Gran rabino israelí hace un llamamiento a los líderes religiosos mundiales para lograr la liberación de los rehenes en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El rabino jefe ashkenazí de Israel, Kalman Ber, dirigió un llamamiento a los líderes religiosos internacionales para que intercedan por la liberación de los rehenes en manos de terroristas palestinos en la Franja de Gaza durante su participación en el VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Kazajistán.

“Quisiera hacer un llamamiento conjunto por la paz en el mundo, pero debemos recordar que, durante dos años, hemos tenido 48 rehenes, hermanos y hermanas que sufren en los túneles de Gaza en condiciones terribles. Les pido encarecidamente, queridos líderes religiosos, que hagan un llamamiento a todo el mundo: que los rehenes regresen a casa”, declaró.

“Quiero dejarle en claro a este importante foro que esta guerra no es una guerra religiosa. El judaísmo no está en contra de ninguna religión. En el judaísmo respetamos a todas las religiones”, afirmó Ber.

“Lo que ocurrió el 7 de Octubre es otra historia completamente diferente. Terroristas de Gaza entraron a Israel para asesinarnos y torturarnos, a hombres, mujeres y niños. Estamos luchando contra ellos”, añadió.

Los terroristas palestinos liderados por Hamás asesinaron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes durante la invasión al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Aún quedan 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 siguen con vida.

Entre los asistentes se encontraban clérigos de Irán, Qatar y Kuwait. El patriarca Kirill de Moscú y una delegación del Vaticano también asisten al evento, mientras que el papa León envió un mensaje.

Tras la audiencia general de esta mañana, renovó su llamado ‘‘a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada y al pleno respeto del derecho internacional humanitario’’.

“Invito a todos a unirse a mi sentida oración para que pronto amanezca la paz y la justicia”, agregó Robert Francis Prevost.