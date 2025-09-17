Israel difunde nuevas imágenes de su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron nuevas imágenes de su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza para recuperar a los 48 rehenes y derrotar a la organización terrorista palestina Hamás.

Según un comunicado militar, el lunes, antes del inicio de la operación terrestre, la Fuerza Aérea israelí atacó un taller de fabricación de armas de Hamás, donde se encontraban varios terroristas dedicados a la construcción de artefactos explosivos. Tras el impacto se registraron explosiones secundarias que, de acuerdo con las FDI, confirmaron la presencia de material bélico en el lugar.

En total, en las últimas 48 horas, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Artillería han atacado más de 150 objetivos en la Ciudad de Gaza. Entre ellos se incluyen infraestructuras militares, depósitos de armas, túneles subterráneos y posiciones operativas de Hamás, que Israel considera parte de la red logística y de mando de esa organización islamista.

La difusión del material audiovisual busca mostrar la magnitud de la campaña militar en curso y la precisión de los ataques, en un momento en que las FDI intentan incrementar la presión sobre los bastiones de Hamás en el norte de la Franja.

La operación se desarrolla tras semanas de enfrentamientos continuos en distintos puntos de Gaza y coincide con el despliegue de nuevas brigadas terrestres en el área urbana, lo que marca una intensificación de la ofensiva israelí.

Israel sostiene que Hamás utiliza a la población gazatí como escudos humanos y que sus operaciones apuntan exclusivamente a infraestructura y terroristas de esa organización islamista.

Un funcionario israelí declaró que las operaciones militares se centran en que los civiles se dirijan al sur y que los combates se intensificarán en los próximos uno o dos meses.