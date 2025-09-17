Ecuador. Presidente declara «organizaciones terroristas de crimen organizado» a Hamás, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 218, con el cual identificó como «organizaciones terroristas de crimen organizado» a la palestina Hamás, la libanesa Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El mandatario explicó que estas agrupaciones representan una amenaza directa contra la seguridad ciudadana, la soberanía y el orden institucional de Ecuador.

Además, instruyó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a vigilar, categorizar y analizar la incidencia de estos grupos en la región. De ser necesario, deberá coordinar acciones con organismos de inteligencia internacionales.

El 11 de septiembre, a través de otro decreto, Noboa ya había condenado la influencia de Hamás y Hezbollah en Ecuador, señalando que mantienen vínculos comprobados con actos terroristas y advirtiendo sobre posibles ataques en su territorio.

Un informe del entonces Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), entregado a la Presidencia en mayo, alertó sobre la presencia e intentos de infiltración de Hamás y Hezbollah en Sudamérica, incluido Ecuador.

El 5 de septiembre, la Cancillería ecuatoriana remitió un informe técnico-político y jurídico que sustentó esta declaración oficial.

Con esta decisión, Ecuador se alinea con los estándares internacionales de seguridad. Países como la Argentina, los Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Alemania y Canadá ya catalogaron a Hamás y Hezbollah como organizaciones terroristas.

La medida de Noboa busca blindar al país frente a amenazas externas y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo global.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Contraterrorismo, reaccionó favorablemente.

«Los Estados Unidos reconocen el decreto presidencial de Ecuador que designa a la IRGC de Irán, Hezbollah y Hamás como organizaciones terroristas. Esta audaz acción resalta el compromiso de Ecuador para contrarrestar la red terrorista de Irán y fortalecer la seguridad en nuestro hemisferio», señaló.

«Hacemos un llamado a los demás países de la región que aún no lo han hecho a que tomen la misma medida», indicó el organismo.