Qatar. Otro líder de Hamás atacado por Israel en Doha da señales de vida

Itongadol/Agencia AJN.- Razi Hamed, una figura destacada de la organización terrorista palestina Hamás que había sido blanco del ataque israelí en Doha de la semana pasada, fue entrevistado esta noche por la cadena catarí Al Jazeera.

«Nosotros (los líderes de Hamás) estábamos discutiendo una propuesta de alto el fuego y menos de una hora después de que comenzara la reunión, oímos una explosión», declaró.

«Teníamos experiencia con el sonido de los misiles y comprendimos que se trataba de un ataque israelí. Abandonamos el lugar rápidamente y, gracias a D’s, sobrevivimos», agregó es uno de los miembros del equipo negociador para la liberación de los rehenes israelíes.

Seis personas, incluido un oficial catarí, murieron en el ataque, pero al parecer todos los altos mandos de la organización terrorista palestina sobrevivieron.

Hamed fue el segundo alto mando de Hamás que da señales de vida en el canal catarí tras el fallido bombardeo israelí, ya que Taher al-Nunu lo hizo días atrás.