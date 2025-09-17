Ministro de Defensa israelí anuncia que «25 torres terroristas fueron destruidas en Gaza»

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que «25 torres terroristas fueron destruidas en Gaza» en el marco de la ofensiva terrestre sobre esa ciudad para recuperar a los rehenes israelíes y derrotar a Hamás.

«Ayer, con el inicio de la maniobra terrestre y la transferencia de la responsabilidad de mando a los comandantes de división sobre el terreno, ¡25 torres terroristas fueron destruidas en Gaza! Una cantidad enorme y significativa», tuiteó.

«Para eliminar cualquier amenaza de francotiradores por parte de las fuerzas de maniobra, se neutralizaron terroristas y se destruyeron infraestructuras del terror», puntualizó Katz.

«Se les requirió a los residentes de Gaza que se desplacen al sur para su protección», enfatizó.

«Si Hamás no libera a los rehenes y se desarma, Gaza será destruida y se convertirá en un monumento a las atrocidades y los asesinatos» de esa organización terrorista palestina, completó el ministro israelí.

Paralelamente, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron nuevas imágenes de su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza.

En las últimas 48 horas, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Artillería han atacado más de 150 objetivos en la Ciudad de Gaza. Entre ellos se incluyen infraestructuras militares, depósitos de armas, túneles subterráneos y posiciones operativas de Hamás, que Israel considera parte de la red logística y de mando de esa organización islamista.

La operación se desarrolla tras semanas de enfrentamientos continuos en distintos puntos de Gaza y coincide con el despliegue de nuevas brigadas terrestres en el área urbana, lo que marca una intensificación de la ofensiva israelí.

Israel sostiene que Hamás utiliza a la población gazatí como escudos humanos y que sus operaciones apuntan exclusivamente a infraestructura y terroristas de esa organización islamista.

Un funcionario israelí declaró que las operaciones militares se centran en que los civiles se dirijan al sur y que los combates se intensificarán en los próximos uno o dos meses.