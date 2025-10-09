Israel, EEUU, Qatar y Egipto establecerán un grupo de trabajo conjunto para localizar a los rehenes asesinados en Gaza

Itongadol/AJN.- Israel, EEUU, Qatar y Egipto establecerán un grupo de trabajo conjunto para localizar los restos de los rehenes fallecidos cuyo paradero se desconoce.

Una fuente familiarizada con los detalles declaró a The Jerusalem Post el jueves que el grupo de trabajo proporcionará equipo pesado para tareas como excavar o demoler edificios y así llegar a los cuerpos de los fallecidos.

El objetivo es devolver a Israel la mayor cantidad posible de restos de personas secuestradas, junto con los rehenes vivos, en un plazo de 72 horas.

Hamás había comenzado a recolectar los restos de los rehenes fallecidos, según informan medios árabes.

Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el jueves por la mañana que Israel y Hamás habían acordado la primera fase de un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El acuerdo se anunció tras intensas conversaciones en Sharm el-Sheikh, donde el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, presionaron a las dos partes para que llegaran a un acuerdo, junto con mediadores qataríes y egipcios.

El plan se firmó al mediodía en Egipto y entrará en vigor después de que el gobierno israelí lo ratifique en una votación programada para las 18.00 del jueves (hora local).

Se espera que 20 rehenes vivos sean liberados dentro de las 72 horas posteriores a la entrada en vigor del acuerdo. Además, informes árabes indicaron que Hamás había comenzado a recoger los restos de los rehenes fallecidos para devolverlos a Israel.

Inmediatamente después del anuncio del acuerdo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a prepararse para cambiar sus líneas de despliegue en la Franja de Gaza después de que Israel había llegado a un acuerdo completo sobre los mapas que detallaban la retirada militar de la Franja de Gaza.