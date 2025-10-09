Putin llega a Tayikistán mientras Rusia busca reafirmar su influencia en Asia Central

Itongadol.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a Tayikistán la noche del miércoles para iniciar una visita de tres días destinada a reforzar la presencia y la influencia de Moscú en Asia Central, una región donde su histórica primacía enfrenta una creciente competencia por parte de China y de las potencias occidentales.

Putin fue recibido en el aeropuerto de Dushanbé por el presidente tayiko, Emomali Rahmon. Según informó el Kremlin, este jueves mantendrá reuniones con los líderes de las cinco repúblicas centroasiáticas —Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán— con el objetivo de abordar cuestiones de seguridad regional y cooperación económica.

El mandatario ruso está acompañado por su ministro de Defensa, Andrei Belousov, quien el miércoles visitó la base militar rusa en Tayikistán, una de las más grandes que Moscú mantiene fuera de su territorio.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó que Putin también se reunirá con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, tras varios meses de tensiones en las relaciones entre Moscú y Bakú.

En los últimos años, Rusia ha intentado consolidar su posición en Asia Central mediante acuerdos energéticos que incluyen el suministro de gas y la construcción de plantas nucleares. Sin embargo, China ha avanzado rápidamente en el terreno económico, impulsando inversiones e infraestructura a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta.

A la par, la Unión Europea ha buscado estrechar vínculos con los países centroasiáticos mediante proyectos de conectividad y cooperación económica. Solo en 2025, la región fue sede de dos cumbres de alto nivel: una con la Unión Europea en abril y otra con China en junio, tras una reunión similar celebrada con Turquía en 2024.

El viaje de Putin busca reafirmar la posición de Rusia como actor central en una zona estratégica clave, donde se entrecruzan intereses energéticos, militares y diplomáticos de potencias globales.