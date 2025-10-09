Fundación ILAN | Escuchar a la infancia: la innovacion emocional de Julia Borbolla

En el nuevo episodio de ¿Qué Sigue?, desde Fundación ILAN conversamos con Julia Borbolla, una de las psicólogas más reconocidas de México, creadora de Antenas por los Niños. Este proyecto innovador ha transformado la forma en que miles de niñas y niños logran expresar lo que sienten, piensan y necesitan, incluso cuando las palabras parecen no alcanzar.

Una herramienta única: Antenas por los Niños

Lo que comenzó como una iniciativa disruptiva hoy es una de las intervenciones psicológicas más originales del mundo: una herramienta digital e interactiva, guiada en tiempo real por psicólogos expertos, que da voz a la niñez de una manera que los adultos no siempre saben escuchar.

Su impacto ya alcanza a más de 40,000 niñas y niños en México y continúa expandiéndose como modelo de referencia en salud emocional infantil.

¿Por qué es tan importante?

Según la UNICEF , 7 de cada 10 niños en América Latina han sufrido algún tipo de violencia física, emocional o psicológica antes de los 18 años.

, 7 de cada 10 niños en América Latina han sufrido algún tipo de violencia física, emocional o psicológica antes de los 18 años. La OMS advierte que 1 de cada 7 adolescentes vive con un trastorno mental diagnosticado.

advierte que 1 de cada 7 adolescentes vive con un trastorno mental diagnosticado. En México, solo el 2% del gasto público en salud se destina a atención en salud mental, un área que sigue siendo profundamente relegada.

Frente a estos números, proyectos como Antenas por los Niños no son solo necesarios: son urgentes.

La voz de Julia

En este episodio, Julia comparte no solo el origen de este proyecto, sino también consejos claros y prácticos para madres, padres y educadores:

Cómo generar confianza auténtica con los hijos.

Qué errores evitar al tratar de hablar de emociones.

Y por qué escuchar con atención puede cambiar el rumbo de una vida.

Innovar también es cuidar

En ILAN creemos que la innovación con impacto social no solo se mide en startups tecnológicas o en inversiones millonarias: también está en proyectos que transforman realidades humanas. Antenas por los Niños es un ejemplo poderoso de cómo la creatividad, el compromiso y la empatía pueden abrir espacios de sanación y esperanza.

Escucha el episodio aquí: https://open.spotify.com/episode/7thC1lX5sl7hCjgRWafGme?si=GWTbvnNLSyGk8njeNb87Dw