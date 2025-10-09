Reporte: Israel liberaría a Barghouti y otros altos miembros de Hamás condenados por terrorismo

Itongadol.- Como parte del acuerdo de alto al fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, Israel habría aceptado liberar al destacado dirigente de Fatah, Marwan Barghouti, al líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP, por sus siglas en inglés), Ahmad Sa’adat y a los altos miembros de Hamás Ibrahim Hamed y Hassan Salameh, según fuentes involucradas en las negociaciones citadas por el diario catarí Al-Araby Al-Jadeed.

Los cuatro cumplen múltiples cadenas perpetuas en cárceles israelíes de máxima seguridad por su participación en atentados en los que murieron decenas de israelíes, la mayoría durante la Segunda Intifada.

Asimismo, los reportes señalan que entre los presos que Israel liberaría hay unos 250 condenados por terrorismo de alto rango, aunque no está claro a quiénes se busca incluir ni quiénes habrían sido aprobados por el Estado judío.

Barghouti es considerado un posible rival del presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, en el control de Ramallah.

Sin embargo, el medio de comunicación hebreo Canal 12 aseguró que Barghouti y Hamed no serán liberados.

Marwan Barghouti: líder de Fatah condenado por cinco asesinatos

Barghouti, figura destacada de Fatah y exjefe de la milicia Tanzim en Cisjordania, fue uno de los principales dirigentes de la Segunda Intifada. Arrestado en Ramallah durante la Operación Escudo Defensivo en abril de 2002, fue condenado en un tribunal civil israelí por cinco asesinatos y otros delitos.

En la actualidad, Barghouti cumple cinco cadenas perpetuas más varios años adicionales. En 2017, mientras encabezaba una huelga de hambre de prisioneros, el Servicio Penitenciario de Israel difundió un video en el que supuestamente se lo veía comiendo en secreto, aunque sus partidarios calificaron las imágenes de montaje.

Pese a su encarcelamiento, Barghouti sigue siendo uno de los políticos palestinos más populares y su nombre suele figurar entre las principales demandas de Hamás en las negociaciones.

Hassan Salameh, comandante del brazo militar de Hamás en la Franja de Gaza durante la década de 1990.

Salameh, alto comandante del brazo militar de Hamás, fue uno de los principales organizadores de la ola de atentados suicidas de la década de 1990. Israel lo responsabiliza de planificar y coordinar los ataques contra autobuses en Jerusalem y Tel Aviv en 1996, en los que murieron decenas de civiles israelíes y cientos resultaron heridos.

Arrestado por las fuerzas israelíes ese mismo año, fue condenado a 46 cadenas perpetuas y 30 años adicionales de prisión por su papel en esos atentados y en otros ataques mortales. Desde la cárcel, continúa siendo una figura influyente dentro de Hamás y un símbolo para el ala más radical de la organización terrorista.

Ahmad Sa’adat: jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina vinculado al asesinato de Rehavam Ze’evi

Sa’adat asumió en octubre de 2001 la secretaría general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP, por sus siglas en inglés), tras la muerte de su predecesor Abu Ali Mustafa en una operación israelí. El Estado judío lo responsabiliza de planificar el asesinato del ministro de Turismo Rehavam Ze’evi en 2001.

Tras permanecer años bajo custodia de la Autoridad Palestina (AP) en Jericó, con supervisión británica y estadounidense, fue capturado por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en marzo de 2006, después de que los observadores extranjeros se retiraran del lugar. En 2008, un tribunal militar israelí lo condenó a 30 años de prisión.

Ibrahim Hamed: jefe operativo de Hamás en Cisjordania

Hamed fue comandante de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el brazo armado de Hamás en Cisjordania, durante la Segunda Intifada. Arrestado en Ramallah en mayo de 2006, fue hallado culpable de organizar varios atentados suicidas, entre ellos el del Café Moment en Jerusalem, que dejó once muertos, y el de la cafetería de la Universidad Hebrea, en el que murieron a nueve personas. Fue sentenciado a 54 cadenas perpetuas consecutivas por la muerte de 46 personas.