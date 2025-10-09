La startup israelí Sensi AI recauda 45 millones de dólares para llevar la inteligencia artificial al cuidado de personas mayores

Itongadol.- La startup israelí Sensi.AI anunció una ronda de inversión Serie C por 45 millones de dólares, destinada a ampliar su plataforma impulsada por inteligencia artificial para el cuidado de adultos mayores. La financiación fue liderada por Qumra Capital, con la participación de inversores ya existentes como Zeev Ventures, Insight Partners, Entrée Capital, Flint Capital y Jibe Ventures. Con este nuevo aporte, la empresa ha alcanzado un financiamiento total superior a 98 millones de dólares.

Sensi.AI busca transformar el cuidado de personas mayores a través de un sistema de monitoreo continuo, análisis predictivo y herramientas de automatización que apoyan tanto a los adultos mayores como a los proveedores de servicios. Su tecnología, denominada “Care Intelligence”, utiliza un agente basado en audio que analiza en tiempo real indicadores físicos, emocionales y cognitivos, ofreciendo una visión integral de la salud y el bienestar de los pacientes.

El sistema se entrena con el mayor conjunto de datos domiciliarios del sector, lo que le permite mejorar con el tiempo y adaptarse a las particularidades de cada entorno de cuidado. Según la empresa, sus clientes —principalmente agencias de asistencia domiciliaria— han reportado un crecimiento del 400% en ingresos durante el último año, junto con mejoras significativas en seguridad, independencia y calidad de vida de los pacientes.

“Comenzamos con la misión de asegurarnos de que ningún adulto mayor quede atrás en el proceso de envejecimiento”, afirmó Romi Gubes, directora ejecutiva y cofundadora de Sensi.AI. “Con el respaldo de nuestros inversores, estamos acelerando la innovación a un ritmo que el sector del cuidado no puede permitirse retrasar”.

La compañía, que hasta ahora se enfocaba en el cuidado domiciliario, ampliará su alcance a residencias asistidas, comunidades independientes y centros de retiro, además de trabajar junto a la experta en demencia y envejecimiento Teepa Snow para ofrecer asesoramiento personalizado a cuidadores.

Con esta nueva inversión, Sensi.AI planea evolucionar hacia un “sistema operativo de inteligencia artificial para el cuidado de mayores”, una plataforma que unifique agencias, familias, residencias y empresas, con el objetivo de mejorar la gestión y la eficiencia del sector ante el envejecimiento acelerado de la población mundial.

Fuente: CTech.