Hamás informó que los cadáveres de todos los secuestrados podrían ser entregados al mismo tiempo que los rehenes vivos

Itongadol.- El portavoz de la organización terrorista palestina Hamás, Hazem Qassem, aseguró este jueves que todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos, podrían ser liberados al mismo tiempo si las condiciones sobre el terreno lo permiten, sin especificar cuáles serían esas condiciones.

En diálogo con Al Jazeera, Qassem remarcó que Hamás explicó a los mediadores sobre las dificultades relacionadas con la entrega de los cuerpos de los rehenes, citando la amplia destrucción en la Franja de Gaza durante la guerra.

A su vez, Qassem no mencionó si el compromiso de liberar a todos los rehenes en un plazo de 72 horas también incluye la transferencia de los cuerpos de los rehenes que murieron.

Israel, por su parte, se prepara para recibir a los rehenes liberados del enclave costero palestino bajo estrictos protocolos médicos y psicológicos.

En ese sentido, el sistema de salud del Estado judío está en máxima alerta ante la inminente liberación de los secuestrados, que permanecieron más de dos años cautivos en Gaza bajo el control de Hamás.

Los hospitales Sourasky (Tel Aviv), Sheba (Tel Hashomer) y Rabin (Petah Tikva) fueron designados como los principales centros para recibir a los retornados, mientras que los hospitales Soroka (Be’er Sheva) y Barzilai (Ashkelon) estarán preparados para atender casos urgentes o de alta complejidad.

Las familias serán informadas de cada paso antes del reencuentro con sus seres queridos. Una vez en los hospitales, los rehenes recibirán una evaluación médica inmediata para descartar riesgos vitales y, posteriormente, un examen más exhaustivo coordinado con las autoridades de seguridad.

En las primeras 24 horas también se realizará una evaluación psiquiátrica y un control nutricional integral, con seguimiento personalizado para prevenir complicaciones metabólicas.