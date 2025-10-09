Israel habría rechazado devolver los cadáveres del líder de Hamás Yahya Sinwar y de su hermano

Itongadol.- Una fuente israelí citada por los medios de comunicación hebreos, que no fue revelada, aseguró este jueves que los cuerpos del exlíder de Hamás Yahya Sinwar y de su hermano Mohammed Sinwar no serán devueltos como parte del intercambio de rehenes por presos palestinos de máxima seguridad que se está negociando.

Yahya Sinwar es ampliamente considerado el principal arquitecto de la masacre del 7 de octubre. Su hermano Mohammed, por su parte, dirigió brevemente a la organización terrorista palestina. Ambos fueron abatidos por Israel.

Según un informe publicado el martes por el Wall Street Journal, Hamás exige que los cuerpos los hermanos Sinwar se encuentren entre los liberados por Israel, junto con los de los convictos y detenidos por terrorismo que aún siguen vivos, a cambio de los 48 rehenes retenidos por grupos terroristas en la Franja de Gaza.

La exigencia ya se hizo anteriormente, e Israel la rechazó, agregó el periódico.

Israel anunció el jueves 17 de octubre de 2024 que había matado al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, responsable de la masacre y las atrocidades del 7 de octubre de 2023.

El plan de paz para el enclave costero palestino del presidente estadounidense, Donald Trump, contempla la liberación por parte del grupo terrorista de los 48 rehenes restantes —de los cuales se cree que unos 20 siguen vivos— en un plazo de 72 horas, a cambio de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua; 1.700 gazatíes detenidos desde la masacre del 7 de octubre, que desencadenó la guerra de Gaza; y los restos de 15 gazatíes asesinados a cambio de cada rehén fallecido.