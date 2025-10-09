Alto cargo de Hamás: «No habrá intercambio de rehenes ni de prisioneros sin el fin de la guerra»

Itongadol.- Un alto dirigente de Hamás, Osama Hamdan, afirmó que el grupo terrorista no llevará a cabo ningún intercambio de rehenes con Israel a menos que se acuerde el fin total de la guerra, según declaró en una entrevista con el canal qatarí Al Araby TV el jueves.

Hamdan sostuvo que el acuerdo alcanzado en Egipto representa “un alto el fuego definitivo” y pidió a la comunidad internacional “vigilar el comportamiento de Israel en la implementación del acuerdo”. Aseguró además que los mediadores han ofrecido “garantías claras” de que Israel no romperá el cese de hostilidades, señalando que Estados Unidos es el principal garante del pacto.

El dirigente detalló que el acuerdo incluiría la liberación de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos residentes en la Franja de Gaza, entre ellos “todos nuestros líderes mencionados en la lista”, según sus palabras.

Otro alto funcionario del grupo, Mahmoud Mardawi, acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de intentar “sabotear el acuerdo de alto el fuego”, alegando que Israel está demorando la aplicación de los términos pactados.

En paralelo, Hamás difundió un comunicado oficial a través de su agencia SAFA, en el que elogió a los combatientes en Gaza, Jerusalem y Cisjordania por “mostrar un orgullo, heroísmo y honor sin precedentes frente a los planes del ocupante fascista”. La organización reafirmó su compromiso de “no renunciar a los derechos nacionales, incluida la libertad, la independencia y la autodeterminación”.

Por su parte, la Sala de Operaciones Conjunta Palestina —que coordina a las principales facciones armadas de Gaza, entre ellas las Brigadas Izzadin al-Qassam (Hamás), las Brigadas al-Quds (Yihad Islámica) y las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa— emitió también un comunicado en el que celebró el acuerdo.

El grupo aseguró que desde el inicio del conflicto ha exigido “un alto el fuego inmediato y completo, el levantamiento del bloqueo, la entrada de ayuda humanitaria, la reconstrucción y un intercambio de prisioneros”.

En su mensaje, la alianza terrorista agradeció al “heroico pueblo de Gaza”, destacando su “unidad, fe y resistencia frente al asedio y la agresión”, y afirmó que la voluntad del pueblo palestino “no será derrotada”.

Asimismo, señaló que los negociadores palestinos actuaron con “responsabilidad y gran flexibilidad” durante el proceso, y respondieron a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de manera “inteligente y positiva”.