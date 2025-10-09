El ejército israelí mantendrá el control del 53% de Gaza tras la ratificación del acuerdo

Itongadol/Agencia AJN.- Una vez que el gobierno israelí ratifique oficialmente el acuerdo de alto el fuego de Gaza esta tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzarán a retirar sus tropas de la Franja.

Se espera que en 24 horas las FDI se retiren a las líneas de despliegue acordadas, lo que permitirá que el ejército mantenga el control de poco más de la mitad del territorio de la Franja, o el 53%, la mayor parte del cual se encuentra fuera de las zonas urbanas.

Tras la retirada, las FDI controlarán una zona de seguridad a lo largo de toda la frontera con Gaza, incluyendo el Corredor Filadelfia (la zona fronteriza entre Egipto y Gaza), junto con Beit Hanún y Beit Lahiya en el extremo norte de la Franja, una cresta en las afueras orientales de la ciudad de Gaza y amplias zonas de Rafah y Jan Yunis en el sur de Gaza.

En las 72 horas siguientes a la retirada de las FDI, Hamás tiene previsto liberar a los 48 rehenes que mantiene en su poder, comenzando por los 20 que se cree que siguen vivos. El grupo terrorista ha declarado previamente a los mediadores que desconoce la ubicación de algunos de los cuerpos de los rehenes asesinados, lo que podría retrasar la liberación.

Hamás entregará a los rehenes vivos a representantes de la Cruz Roja sin una ceremonia de liberación. La Cruz Roja los entregará entonces a las tropas de las FDI que esperan en Gaza.

Los rehenes serán escoltados fuera de Gaza, a la base militar de Reim, cerca de la frontera, para un chequeo inicial de salud física y mental. Se espera que algunos familiares de los rehenes esperen en las instalaciones de Reim a sus seres queridos.

Las FDI afirman estar preparadas para gestionar la liberación simultánea de los 20 rehenes vivos si Hamás decide liberarlos a todos juntos.

Posteriormente, los rehenes y sus familias serán trasladados a hospitales en el centro de Israel para recibir tratamiento adicional y reunirse con otros familiares.

Los rehenes que requieran atención médica inmediata serán trasladados en avión al Hospital Soroka en Beersheba sin pasar por las instalaciones de Reim.

Los cuerpos de los rehenes asesinados serán recibidos por las tropas en Gaza, donde se realizará una pequeña ceremonia en su honor, presidida por un rabino militar. Los ataúdes también serán examinados «por motivos de seguridad», según las FDI.

Los ataúdes con rehenes civiles serán trasladados al instituto forense Abu Kabir para su identificación, lo que podría tardar hasta dos días. Los cuerpos de los soldados caídos serán trasladados al Campo Shura de las FDI para su identificación.