Israel confirmó que no liberará a Marwan Barghouti en el acuerdo con Hamás

Itongadol.- La portavoz del gobierno de Israel, Shosh Bedrosian, afirmó este jueves que el Estado judío no tiene intención de liberar al destacado terrorista palestino Marwan Barghouti, como parte del acuerdo alcanzado con Hamás para liberar a los rehenes israelíes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, a cambio de los presos palestinos de máxima seguridad.

“Puedo decirles en este momento que él no formará parte de esta liberación”, expresó Bedrosian a los periodistas.

Anteriormente, Israel y Hamás acordaron en conversaciones indirectas que los 48 rehenes retenidos por terroristas en el enclave costero serían liberados a cambio de unos 2.000 reclusos palestinos detenidos en Israel.

Quién es Marwan Barghouti

Barghouti, figura destacada de Fatah y exjefe de la milicia Tanzim en Cisjordania, fue uno de los principales dirigentes de la Segunda Intifada. Arrestado en Ramallah durante la Operación Escudo Defensivo en abril de 2002, fue condenado en un tribunal civil israelí por cinco asesinatos y otros delitos.

En la actualidad, Barghouti cumple cinco cadenas perpetuas más varios años adicionales. En 2017, mientras encabezaba una huelga de hambre de prisioneros, el Servicio Penitenciario de Israel difundió un video en el que supuestamente se lo veía comiendo en secreto, aunque sus partidarios calificaron las imágenes de montaje.

Pese a su encarcelamiento, Barghouti sigue siendo uno de los políticos palestinos más populares y su nombre suele figurar entre las principales demandas de Hamás en las negociaciones.