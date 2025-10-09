La exportación de armas británicas a Israel alcanza niveles récord

Itongadol.- Nuevos datos muestran que el valor del armamento que Israel importó desde Reino Unido alcanzó niveles récord en 2025, cuando una organización no gubernamental anunció que llevará el tema de las licencias de armas del Reino Unido a Israel ante el Tribunal de Apelaciones.

Los datos de aduanas israelíes, citados por canal 4, revelaron que Israel importó municiones británicas por un valor de casi un millón de libras esterlinas en los primeros nueve meses del año.

La cantidad es el doble de lo importado en los últimos tres años, a pesar de la creciente indignación internacional por la guerra de Israel en Gaza, durante la cual más de 67 mil palestinos han muerto desde octubre de 2023.

El programa de verificación de hechos de canal 4 reveló que Israel importó armas de empresas británicas por un valor de más de 400.000 libras esterlinas en junio de 2025, lo que representa la cifra mensual más alta desde el inicio del estudio en enero de 2022.

Además, se reveló que septiembre fue el segundo mes más alto de la historia, con la llegada a Israel de municiones británicas de la misma categoría por un valor de más de 310 mil libras esterlinas.

Los datos no detallaron la naturaleza exacta de las armas, aunque se indicó que las categorías incluyen bombas, granadas, torpedos, cohetes y municiones.

Tampoco se reveló quiénes eran los usuarios finales de las municiones, aunque los informes sugieren que probablemente estaban destinadas a empresas israelíes y podrían haber sido reexportadas a otros países.

Los gobiernos de Reino Unido e Israel no respondieron a la solicitud de canal 4 para obtener más detalles sobre los envíos específicos.

Sin embargo, el gobierno británico declaró que “no exporta bombas ni municiones para uso de las FDI en operaciones militares en Gaza o Cisjordania”.

Los datos se basaron en el análisis de 8 millones de registros aduaneros emitidos por la Autoridad Tributaria de Israel, correspondientes al período de enero de 2022 a septiembre de 2025.

Estos hallazgos se producen a pesar de que el gobierno británico anunció en septiembre del año pasado que había suspendido 29 licencias de exportación de armas a Israel, que, según su criterio, “podrían utilizarse para violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

Hasta julio, aproximadamente 347 permisos de exportación de armas a Israel seguían vigentes, de los cuales 167 estaban clasificados para uso militar.