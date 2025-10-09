Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Israel dice que no habrá alto el fuego hasta que el gabinete apruebe el acuerdo esta noche.

The Jerusalem Post: ¿Qué concesiones hicieron Israel y Hamás para alcanzar el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza? – Análisis.

YNET: Los hospitales se preparan para recibir a los rehenes de Gaza bajo protocolos médicos especiales.

Israel Hayom: Estos son los rehenes que serán liberados el lunes.



¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!