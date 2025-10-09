6
Israel Hayom: Estos son los rehenes que serán liberados el lunes.
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:
The Times of Israel: Israel dice que no habrá alto el fuego hasta que el gabinete apruebe el acuerdo esta noche.
The Jerusalem Post: ¿Qué concesiones hicieron Israel y Hamás para alcanzar el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza? – Análisis.
YNET: Los hospitales se preparan para recibir a los rehenes de Gaza bajo protocolos médicos especiales.
