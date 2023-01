Israel: Cuatro arrestados durante protestas de estudiantes contra la reforma judicial

Itongadol.- Cuatro estudiantes fueron detenidos el lunes en Jerusalem cuando miles de alumnos de más de 10 universidades e institutos abandonaron sus clases para protestar contra los planes de reforma judicial del nuevo gobierno.

Los organizadores de la protesta declararon: «Condenamos enérgicamente la intimidación de los agentes de policía de Jerusalem hacia los estudiantes que pretenden ejercer su derecho a protestar y alzar la voz contra el golpe de Estado. Parece que la policía de Jerusalem decidió reprimir violentamente una protesta legítima. Es difícil no preguntarse al servicio de quién actúa la policía, teniendo en cuenta las duras escenas y la violencia innecesaria empleada contra estudiantes respetuosos de la ley.»

«El paro y las manifestaciones constituyen el pistoletazo de salida de una lucha larga, decidida e intransigente contra el golpe de Estado del régimen, que se espera que incluya muchas y variadas acciones de protesta en el próximo periodo dentro y fuera de los campus», afirmaron los organizadores de las protestas.

«Los estudiantes no estamos dispuestos a permanecer callados ante la revolución y la venta del sistema judicial», añadieron.

«La democracia no es un eslogan vacío, sino una esencia por la que hay que luchar. Se trata de una lucha intransigente por nuestro futuro contra un gobierno que, en nombre de la tiranía de la mayoría, amenaza con pisotear la democracia y, a continuación, sin freno ni freno, perjudicar la igualdad y la libertad de muchos grupos de la sociedad israelí. Estamos decididos a detener esta locura y esto es sólo el principio. Protestaremos en masa y gritaremos: no a la anulación del tribunal. No a la politización de los jueces. No al golpe de Estado».

Algunas instituciones permitieron explícitamente a los estudiantes abandonar las clases para manifestarse.

«Le pido que dé cabida al deseo de los alumnos de expresar su postura públicamente. Si un estudiante decide abandonar el aula para manifestarse, debe permitírsele. Por favor, absténganse de hacer comentarios que puedan enardecer los ánimos», escribió el domingo el vicerrector de la Universidad de Bar-Ilan, Arye Reich, en una carta dirigida al personal de la universidad.

Mientras tanto, la organización derechista Im Tirtzu organizó manifestaciones en apoyo de los planes del gobierno en al menos seis universidades, utilizando lemas como «¡Proteger la democracia! La rebelión no servirá de nada, la reforma debe pasar» y «No a la guerra civil, sí a la decisión de los ciudadanos».

«No nos quedaremos quietos mientras figuras públicas llaman a los disturbios y los ciudadanos se manifiestan con banderas de una organización terrorista y comparan al Ministerio de Justicia con los nazis. Las elecciones están decididas, la mayoría del pueblo apoya la reforma de la justicia, es hora de avanzar y preservar la democracia en nuestro país», declaró Shai Rosengarten, responsable del ala activista de Im Tirtzu.

Orit Eliyahu, coordinadora de Im Tirtzu en la Universidad de Tel Aviv, declaró: «Yair Lapid tiene razón, hay una toma hostil del Tribunal Superior de Justicia sobre el discurso político. Debemos reformar el sistema judicial».