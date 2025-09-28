Inicio ISRAEL Israel contabilizó 77 países ausentes durante el discurso de Netanyahu ante la ONU

Israel contabilizó 77 países ausentes durante el discurso de Netanyahu ante la ONU

Por Iton Gadol
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU acaparó titulares internacionales, no por su contenido, sino por la protesta que lo precedió.

El sábado, Israel publicó su propio recuento de los países ausentes durante el discurso de 41 minutos.

Según funcionarios israelíes, 77 delegaciones no estuvieron en la sala o se marcharon al comienzo del discurso de Netanyahu.

Entre ellas se encontraban los cuatro vecinos inmediatos de Israel: Egipto, Jordania, el Líbano y Siria, así como Arabia Saudita, Turquía e Irán.

Sin embargo, los funcionarios señalaron que no todas las ausencias fueron boicots. En algunos casos, los representantes simplemente no asistieron a la sesión matutina en Nueva York, donde Netanyahu era el primer orador programado.

Jordania y Egipto, por ejemplo, no ocuparon sus asientos, pero no se unieron a la protesta organizada. La delegación de Pakistán se retiró en protesta, pero luego se mantuvo al margen para escuchar el discurso, dijeron funcionarios israelíes.

Por el contrario, los enviados de Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, ambos signatarios de los Acuerdos de Abraham de 2020, permanecieron en sus asientos para escuchar a Netanyahu, a pesar de las tensiones en las relaciones por la guerra en Gaza.

La huelga recibió una amplia cobertura en medios internacionales y árabes, y muchos de ellos centraron sus informes en el vaciado de la cámara en lugar de en las promesas de Netanyahu de «terminar el trabajo» contra Hamás.

Incluso el líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, compartió imágenes de la protesta, calificando a Israel de «el régimen más despreciado y aislado».

Los 77 países que figuraron como ausentes o que abandonaron el evento incluyeron a España, Brasil, Sudáfrica, Irlanda, Malasia, Indonesia, Kuwait, Qatar, Omán y varios de América Latina, África y el Pacífico.

La revisión de Israel enfatizó que la protesta subrayó los desafíos que enfrenta el gobierno en el escenario mundial, a medida que se profundizan las repercusiones diplomáticas de la guerra de Gaza.

Estos son los 77 países que no asistieron al discurso o que abandonaron el evento al inicio:

  1. Surinam
  2. Tuvalu
  3. Turkmenistán
  4. Yemen
  5. Egipto
  6. Panamá
  7. Senegal
  8. Palestina
  9. Sudán
  10. Túnez
  11. Turquía
  12. Venezuela
  13. Antigua y Barbuda
  14. Belice
  15. Congo
  16. Omán
  17. Qatar
  18. Arabia Saudita
  19. Tonga
  20. Uzbekistán
  21. Angola
  22. Barbados
  23. Colombia
  24. Comoras
  25. Dominica
  26. Yibuti
  27. Macedonia del Norte
  28. San Marino
  29. Sudáfrica
  30. Somalia
  31. Argelia
  32. Bangladés
  33. Brunéi Darussalam
  34. Brasil
  35. Chile
  36. República Democrática del Congo
  37. Líbano
  38. Liberia
  39. Eritrea
  40. Chad
  41. República Centroafricana
  42. Libia
  43. Mauritania
  44. Jordania
  45. Nicaragua
  46. Madagascar
  47. Níger
  48. Perú
  49. Santa Lucía
  50. Eslovenia
  51. Afganistán
  52. Bahamas
  53. Bosnia y Herzegovina
  54. Botsuana
  55. Corea del Norte
  56. Esuatini
  57. Siria
  58. Uganda
  59. Pakistán
  60. Lesoto
  61. Bolivia
  62. España
  63. Cuba
  64. Guinea Ecuatorial
  65. Irán
  66. Kirguistán
  67. Irak
  68. Mozambique
  69. Birmania
  70. Irlanda
  71. Maldivas
  72. Indonesia
  73. Kuwait
  74. Namibia
  75. Malasia
  76. Guayana
  77. Kenia

También te puede interesar

El ejército israelí eliminó a un comandante de...

El proyecto de ley sobre la pena de...

El Al e Israir enviarán vuelos de rescate...

​​Netanyahu se mostró optimista sobre alcanzar la paz...

​​Con altoparlantes en Gaza y ante la ONU,...

Tras reunirse con Milei, Netanyahu afirmó: ‘‘Es un...

Israel ataca 140 blancos terroristas palestinos mientras sus...

Israel: El comité asesor aprueba la candidatura de...

Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptan un...

Canciller Sa’ar sobre el discurso de Abbas en...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más