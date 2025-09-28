Israel contabilizó 77 países ausentes durante el discurso de Netanyahu ante la ONU

Itongadol/Agencia AJN.- El discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU acaparó titulares internacionales, no por su contenido, sino por la protesta que lo precedió.

El sábado, Israel publicó su propio recuento de los países ausentes durante el discurso de 41 minutos.

Según funcionarios israelíes, 77 delegaciones no estuvieron en la sala o se marcharon al comienzo del discurso de Netanyahu.

Entre ellas se encontraban los cuatro vecinos inmediatos de Israel: Egipto, Jordania, el Líbano y Siria, así como Arabia Saudita, Turquía e Irán.

Sin embargo, los funcionarios señalaron que no todas las ausencias fueron boicots. En algunos casos, los representantes simplemente no asistieron a la sesión matutina en Nueva York, donde Netanyahu era el primer orador programado.

Jordania y Egipto, por ejemplo, no ocuparon sus asientos, pero no se unieron a la protesta organizada. La delegación de Pakistán se retiró en protesta, pero luego se mantuvo al margen para escuchar el discurso, dijeron funcionarios israelíes.

Por el contrario, los enviados de Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, ambos signatarios de los Acuerdos de Abraham de 2020, permanecieron en sus asientos para escuchar a Netanyahu, a pesar de las tensiones en las relaciones por la guerra en Gaza.

La huelga recibió una amplia cobertura en medios internacionales y árabes, y muchos de ellos centraron sus informes en el vaciado de la cámara en lugar de en las promesas de Netanyahu de «terminar el trabajo» contra Hamás.

Incluso el líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, compartió imágenes de la protesta, calificando a Israel de «el régimen más despreciado y aislado».

Los 77 países que figuraron como ausentes o que abandonaron el evento incluyeron a España, Brasil, Sudáfrica, Irlanda, Malasia, Indonesia, Kuwait, Qatar, Omán y varios de América Latina, África y el Pacífico.

La revisión de Israel enfatizó que la protesta subrayó los desafíos que enfrenta el gobierno en el escenario mundial, a medida que se profundizan las repercusiones diplomáticas de la guerra de Gaza.

Estos son los 77 países que no asistieron al discurso o que abandonaron el evento al inicio: