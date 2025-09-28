El ejército israelí eliminó a un comandante de Hamás responsable de la masacre del refugio antiaéreo de Reim

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Seguridad Nacional (Shin Bet) anunciaron el domingo la eliminación de Hasan Mahmoud Hasan Hussein, un comandante de Hamás acusado de desempeñar un papel central en los atentados del 7 de octubre.

Hussein, identificado como comandante de la compañía Nukhba del Batallón Bureij de la Brigada de los Campamentos Centrales de Hamás, murió en un ataque selectivo.

Según las FDI, Hussein comandó la masacre en el refugio antiaéreo de la Ruta 232 en Reim junto con su compañero operativo de Hamás, Muhammad Abu Atiwi, quien murió en octubre de 2024.

Los dos hombres fueron responsables de la muerte de civiles que se refugiaron del ataque, así como del secuestro de israelíes llevados a Gaza.

Además de su participación en la masacre del 7 de octubre, se dice que Hussein dirigió y ejecutó múltiples ataques contra las fuerzas israelíes que operan en la Franja de Gaza.

Las FDI y el Shin Bet insistieron en que continuarán las operaciones contra los operativos de Hamás involucrados en los ataques del 7 de octubre, describiendo la muerte de Hussein como un paso más en el desmantelamiento del liderazgo militar del grupo.