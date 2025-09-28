Funcionarios argentinos expresaron su decepción con Israel por su posición sobre las Islas Malvinas

Itongadol/Agencia AJN.- Funcionarios argentinos expresaron su decepción con Israel por su posición respecto a las Islas Malvinas, según publicó hoy la emisora pública israelí Kan.

En una conversación con sus homólogos israelíes, los funcionarios argentinos expresaron su profunda decepción tras revelarse que una empresa privada israelí estaba recaudando fondos para promover la extracción petrolera en las Malvinas.

Tras apoyar al Estado hebreo en organizaciones internacionales, Argentina esperaba un cambio de posición de Israel en este tema, que históricamente vota a favor de Gran Bretaña en la ONU, siempre según la emisora pública israelí Kan.

A mediados de septiembre, la Asamblea General de la ONU aprobó un documento destinado a revitalizar la solución de dos Estados para Israel y los palestinos, propuesta que obtuvo 142 votos a favor y 10 en contra, entre ellos de Argentina.

Por otro lado, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, reconoció la semana pasada a las Islas Malvinas como parte del territorio argentino en un mensaje publicado en X.

Antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU, Benjamín Netanyahu, se reunió el jueves con el presidente argentino, Javier Milei, y expresó su profundo aprecio, llamándolo “un verdadero amigo del Estado de Israel y del pueblo judío, que se mantiene firme contra el sesgo sistemático dirigido contra Israel en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales”.

Mientras tanto, avanza el proyecto multimillonario de la petrolera británica-israelí Navitas, que prepara el terreno para extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo de la cuenca León Marino, al norte de la isla Soledad y a 220 kilómetros de la costa argentina.

La explotación privada de los recursos de las aguas circundantes al archipiélago del Atlántico Sur, a través de licencias otorgadas por el Reino Unido, contradicen las resoluciones de organismos internacionales que indican que no se puede explotar económicamente un territorio en disputa por la soberanía.