Se resolvió un misterio del Holocausto: Identificaron al oficial de las SS de la infame foto “El último judío en Vinnitsa”

Itongadol/Agencia AJN.- Una investigación del historiador alemán Jürgen Matthäus identificó a Jakobus Oehnen, un maestro alemán convertido en oficial de las SS, como el verdugo de la infame foto de 1941 conocida como “El último judío en Vinnitsa”, tomada durante las matanzas en Berdychiv, Ucrania.

La foto en blanco y negro, presentada por primera vez como prueba durante el juicio a Eichmann en Jerusalem en 1961, fue documentada por primera vez con detalles confirmados de la hora, el lugar y autor. La víctima permanece sin identificar.

Según Matthäus, la fotografía fue tomada el 28 de julio de 1941 en una fortaleza cerca de Berdychiv, a unas decenas de kilómetros de Vinnitsa, apenas tres semanas después de la ocupación nazi de la ciudad y días antes de que sus judíos fueran confinados en un gueto.

La imagen captura el momento en que un oficial de las SS se encuentra al borde de un foso de exterminio, detrás de un judío arrodillado, apuntándole con una pistola a la cabeza, momentos antes de la ejecución. Al fondo, al menos 20 soldados y oficiales de las SS observan con expresión impasible.

La ciudad de Berdychiv, en Ucrania, un importante centro del judaísmo jasídico, sufrió violentos pogromos por parte de las fuerzas rusas tras la Primera Guerra Mundial. Tras la ocupación nazi en julio de 1941, miles de judíos fueron asesinados por los alemanes.

La cruda fuerza de la imagen reside en la visibilidad de los asesinos: sus rostros son claros, su presencia está documentada. Al menos 20 soldados y oficiales de las SS observaban con indiferencia y serenidad, como si estuvieran acostumbrados a la escena.

En primer plano aparece un pequeño montículo de arena, formado con la tierra recopilada por judíos obligados a excavar su propia fosa común. Decenas de cuerpos yacen en el fondo. El hombre condenado, arrodillado al borde de la fosa, mira fijamente a lo lejos, más allá de la cámara.

La investigación de Matthäus aparece en una edición reciente de una revista científica histórica. Hasta marzo de este año, dirigió el departamento de investigación del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C. Su trabajo aporta un contexto largamente buscado a una de las imágenes más horribles del Holocausto.

El tirador-asesino es identificado como Jakobus Oehnen, nacido en 1906 en un pequeño pueblo cerca de la frontera holandesa, quien había sido profesor de inglés, francés y educación física antes de unirse a las SS. Oehnen se unió a las SA, la organización paramilitar nazi, dos años antes de que el Partido Nazi llegara al poder. Un año después, se alistó en las SS. Inmediatamente después de la ocupación nazi, Oehnen fue desplegado en Polonia y, según la investigación, ya había participado en el asesinato de judíos un mes antes de que se tomara la foto.

La unidad de Oehnen, compuesta por unos 700 soldados, formaba parte de los escuadrones móviles de la muerte de las SS, encargados de “limpiar la retaguardia del Reich de elementos peligrosos” mientras el ejército alemán avanzaba hacia la Unión Soviética.

Para el otoño de 1942, su unidad había asesinado a más de 100.000 civiles, hombres, mujeres y niños, la mayoría judíos. El propio Adolf Hitler visitó la región a principios de agosto de 1941 para elogiar a las tropas por su eficiencia. Cuando el Ejército Rojo liberó Berdychiv en enero de 1944, solo quedaban 15 judíos.