“Alerta Roja”, una serie sobre la masacre de Hamás, se emitirá en Paramount+ el 7 de octubre

Itongadol/AJN.- “Alerta Roja” (Red Alert), una serie de cuatro episodios sobre israelíes que salvaron vidas el 7 de octubre, fue adquirida por Paramount y se estrenará mundialmente en su plataforma de streaming el 7 de octubre, fecha que marcará dos años de la masacre de Hamás en Israel.

El proyecto, creado mediante la colaboración entre el Fondo Nacional Judío de EEUU, el Fondo de Entretenimiento de Israel (IEF), Green Productions y Keshet Media Group, fue escrito y dirigido por Lior Chefetz (The Stronghold) y liderado por el productor de Hollywood y múltiple nominado al Óscar Lawrence Bender (Pulp Fiction, Inglourious Bastards).

Inspirada en los hechos reales del 7 de octubre, la serie tiene como objetivo arrojar luz sobre estas historias de heroísmo y terror tan israelíes e iluminarlas para audiencias de todo el mundo.

El elenco incluye a algunos de los actores más destacados de Israel, como Rotem Sela, Miki Leon, Sarit Vino-Elad, Nevo Kimchi, Chen Amsalem, Rotem Abuhav, Israel Atias, Hisham Suliman y Anat Hadid.

Las historias se desarrollaron en estrecha colaboración con las personas reales que las protagonizaron. Entre ellos se encuentra Batsheva Yahalomi (interpretada por Rotem Sela en la serie), del kibutz Nir Oz, quien escapó de los terroristas de Hamás y rescató a sus dos hijas, mientras que su hijo, Eitan, fue secuestrado en Gaza y retenido durante más de 50 días, y su esposo, Ohad, fue asesinado en cautiverio.

Otras historias presentarán a una mujer de Ofakim que evacuó a los heridos bajo fuego enemigo, incluyendo a su hijo Itamar; a la policía que trabajó para salvar a los asistentes y al personal del Festival de Música Noval; y a un beduino (Hisham Suliman) que se escondió con su bebé tras el asesinato de su esposa y que posteriormente salvó a los soldados de una emboscada mortal.

En las redes sociales, los usuarios pro-palestinos instaron a la cancelación inmediata de las suscripciones a Paramount+ y a boicots organizados contra el servicio de streaming. Los críticos afirman que la serie es «sesgada», funciona como propaganda unilateral y minimiza la magnitud de la posterior guerra en Gaza.