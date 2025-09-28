Un soldado israelí murió en un atentado en el norte de Cisjordania

Itongadol/Agencia AJN.- Un soldado israelí murió hoy tras ser alcanzado por disparos en medio de un atentado con un vehículo en el norte de Cisjordania.

El soldado fallecido en el incidente era el sargento Inbar Avraham Kav, de 20 años, del 890º Batallón de la Brigada de Paracaidistas, procedente de la localidad norteña de Lotem.

El incidente comenzó cuando un camión aceleró en el cruce de Jit hacia las tropas israelíes ubicadas allí, atropelló a Kav y luego colisionó con un vehículo, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Tras ser atropellado por el camión, Kav también recibió disparos mientras los demás soldados tiraban contra el atacante.

Las autoridades médicas informaron que Kav sufrió una grave lesión en la cabeza. El servicio de ambulancias Magen David Adom lo trasladó al Hospital Beilinson de Petah Tikva para recibir tratamiento, donde falleció a causa de las heridas.

El palestino que llevó a cabo el ataque, ocurrido cerca del asentamiento israelí de Kedumim, murió tras los disparos de las tropas israelíes.

El grupo terrorista Hamás celebró el ataque, pero no se atribuyó la responsabilidad.

El agresor fue identificado por funcionarios de defensa israelíes como residente de la ciudad cisjordana de Nablus.

Las FDI bloquearon los accesos a la ciudad, así como a las aldeas de la zona. Medios palestinos informaron que también bloquearon el acceso a Qalqilya y a todas las aldeas a lo largo de un tramo de la Ruta 55 que conecta la ciudad con Nablus.

El incidente ocurrió diez días después de que dos soldados murieran en un ataque en el cruce fronterizo del Puente Allenby con Jordania.

El agresor era un jordano que conducía un camión de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.