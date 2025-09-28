Trump mostró optimismo respecto al acuerdo sobre Gaza, Netanyahu fue más cauteloso

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó el domingo que Israel estaba trabajando con el presidente estadounidense, Donald Trump, para impulsar el plan de Washington para poner fin a la guerra en Gaza, aunque se mostró menos optimista que el líder estadounidense, quien horas antes afirmó que existía una “oportunidad real de grandeza” en Medio Oriente.

La visión de Trump para poner fin a la guerra en Gaza se presentó a los líderes árabes la semana pasada como un plan de 21 puntos.

El presidente norteamericano se ha mostrado cada vez más optimista sobre las posibilidades de éxito de su plan en los últimos días y, el domingo por la mañana, en Truth Social, declaró que existía una posibilidad real de “grandeza en oriente medio”.

“¡Por primera vez! ¡Lo lograremos!”, añadió Trump en una publicación posterior en Truth Social.

Sin embargo, al hablar con Fox News más tarde ese mismo día, Netanyahu se mostró más cauteloso.

“Estamos trabajando en ello”, declaró a la cadena. “Aún no está finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, en este mismo momento”.

“Espero que podamos lograrlo, porque queremos liberar a nuestros rehenes, queremos deshacernos del gobierno de Hamás, desarmarlos, desmilitarizar Gaza y forjar un nuevo futuro para los gazatíes y los israelíes, y para toda la región”, continuó el primer ministro.

Trump también reconoció que el acuerdo aún no estaba cerrado, declarando al medio de comunicación Axios y al Canal 12 de Israel más tarde el domingo que las conversaciones estaban “en su etapa final”, y expresó su esperanza de que se pudiera anunciar un acuerdo en los próximos dos días, tras su reunión con Netanyahu en la Casa Blanca el lunes.

“Todos se han unido para llegar a un acuerdo, pero aún tenemos que lograrlo”, dijo en una entrevista telefónica, y añadió: “Fue fantástico trabajar con los países árabes”.