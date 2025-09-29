Jefe de la oposición israelí a EE.UU.: Netanyahu tiene «una red de seguridad para un acuerdo por los rehenes»

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, les dijo a funcionarios estadounidenses que el primer ministro Benjamin Netanyahu «tiene una red de seguridad (tendida) por mí para un acuerdo (para la liberación de los 48) rehenes y el fin de la guerra» en Gaza, según tuiteó el sábado a la noche.

Netanyahu «tiene una mayoría en la Knesset (Parlamento israelí) y una mayoría en el país» para hacerlo, añadió, asegurando que «no hay necesidad de preocuparse por las amenazas vacías de [el ministro de Seguridad Nacional, Itamar] Ben-Gvir y [su par de Finanzas, Bezalel] Smotrich» de hacer caer al gobierno.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás, Lapid le ha dicho en varias ocasiones a Netanyahu que le proveería de una «red de seguridad» a fin de garantizarse los votos necesarios para un acuerdo para la liberación de los rehenes y un cese del fuego en Gaza; por ejemplo, en enero, mayo y agosto de este año.

El mes pasado, el líder del partido Azul y Blanco, Benny Gantz, instó a Netanyahu, Lapid y al presidente de Israel Beitenu, Avigdor Liberman, a formar un «gobierno de redención de los rehenes» por seis meses.

El mismo debía centrarse en dos objetivos principales: lograr la liberación de los rehenes y aprobar el controvertido proyecto de ley sobre el servicio militar de los ortodoxos.

También dijo que las elecciones deberían celebrarse tras la consecución de esos objetivos.

Sin embargo, Lapid rechazó esa propuesta, considerándola innecesaria dado su reiterado ofrecimiento a Netanyahu de una «red de seguridad» para que la Knesset apruebe un acuerdo por los rehenes.