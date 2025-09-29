Familias de rehenes israelíes le envían una carta a Trump de cara a su reunión con Netanyahu: “Lo necesitamos”

Itongadol/Agencia AJN.- El Foro de Familias de Rehenes israelíes le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cara a su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeciéndole sus esfuerzos para liberar a los cautivos e instándolo a impulsar la propuesta de acuerdo actual.

“Estamos agradecidos y dependemos de su fuerza y de la fortaleza y el enorme poder de los Estados Unidos de América”, le escribieron, destacando su compromiso con la causa.

Las familias le pidieron a Trump que “se mantenga firme ante cualquier intento de sabotear el acuerdo que ha impulsado”.

“Los riesgos son demasiado grandes y nuestras familias han esperado demasiado como para que alguna interferencia descarrile este progreso”, añadieron.

“Su enfoque dual en poner fin a la guerra y traer a casa a los 48 rehenes está en marcado contraste con la guerra ampliada que Israel está librando actualmente. Deseamos agradecerle por aferrarse con valentía a su firme convicción a pesar de este contraste”, dice la carta.

“Por favor, señor Presidente, no se detenga. Lo necesitamos. 48 de nuestros seres queridos -padres, hermanos, hijos- lo necesitan. Necesitamos a nuestros seres queridos en casa”, cierra.