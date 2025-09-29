Inicio CULTURA Fútbol. La UEFA le asegura a Israel que no tiene planeado suspenderlo por la guerra en Gaza

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- El organismo rector del fútbol europeo le ha enviado un mensaje a la Asociación de Fútbol de Israel para asegurarle que no tiene planes de realizar esta semana una reunión para considerar su suspensión por la guerra en la Franja de Gaza, informó Ynet.

El informe llegó días después de que varios medios informaran que la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA), de la que Israel es miembro, estaba a punto de votar esta semana la suspensión de Israel de esa organización.

Se esperaba que la mayoría del Comité Ejecutivo, compuesto por 20 miembros, apoyara la suspensión de los equipos israelíes de las competiciones internacionales.

No está claro qué motivó el cambio de postura, pero se rumoreaba que funcionarios israelíes habían estado presionando activamente a la UEFA para evitar una reunión para esa votación.

