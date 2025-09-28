La flotilla de Gaza rechazó la propuesta de dejar su ayuda en Chipre

Itongadol/Agencia AJN.- La delegación italiana de la flotilla internacional que intenta entregar ayuda simbólica a Gaza afirmó haber rechazado la propuesta del gobierno italiano de dejar su carga en Chipre.

“Nuestra misión se mantiene fiel a su objetivo original de romper el asedio ilegal (de Israel) y entregar ayuda humanitaria a la población sitiada de Gaza”, declaró el grupo italiano de la Flotilla Global Sumud en un comunicado.

La flotilla reportó ataques con drones en los últimos días, lo que llevó a Italia y España a enviar buques de guerra para posibles operaciones de rescate.

Israel no ha respondido directamente a las acusaciones de ataques con drones, pero ha reiterado su invitación a los activistas a dejar la ayuda dentro de Israel para que las autoridades israelíes la entreguen en Gaza.

Por otro lado, una flotilla de 10 embarcaciones partió hoy hacia Gaza desde Sicilia con 60 personas a bordo, incluyendo funcionarios electos de nueve países, según informaron los organizadores.

Un comunicado de la Coalición de la Flotilla de la Libertad a Gaza afirmó que tienen la intención de “romper el bloqueo ilegal israelí” para entregar ayuda al territorio asediado.

La intención es unirse a la Flotilla Global Sumud, que cuenta con docenas de barcos con destino a Gaza que transportan suministros de ayuda.

“En su mayoría, nuestros barcos transportan suministros médicos, alimentos secos y material escolar, debido a que estos fueron señalados como una de las principales prioridades por los palestinos sobre el terreno”, añadieron los organizadores.

A bordo se encuentran funcionarios electos del Parlamento Europeo y de países como Bélgica, Francia, Irlanda, España y Estados Unidos.

El miércoles, las Naciones Unidas solicitaron una investigación sobre los presuntos ataques con drones frente a Grecia contra la Flotilla Global Sumud, que los activistas atribuyen a Israel.

Israel ha interceptado flotillas anteriores, que ha descrito como maniobras publicitarias, y se ha comprometido a impedir que esta viole su bloqueo.

Los organizadores de la flotilla han rechazado una oferta para entregar la ayuda a bordo a funcionarios católicos y que luego sea entregada en Gaza.