El proyecto de ley sobre la pena de muerte para terroristas fue aprobado en primera lectura por el Comité de Seguridad Nacional israelí

Agencia AJN.- El Comité de Seguridad Nacional esta mañana aprobó el proyecto de ley del partido Otzma Yehudit en primera lectura que impone la pena de muerte a terroristas.

El Coordinador de Prisioneros y Personas Desaparecidas, Gal Hirsch, asistió al debate y expresó su oposición a la aprobación de la ley.

Entre los participantes del debate se encontraban el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, la diputada Limor Son Har-Melech, representantes del Ministerio de Justicia y funcionarios de las fuerzas de seguridad, incluyendo el Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según las notas explicativas del proyecto de ley, “un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo u hostilidad hacia una comunidad, en circunstancias en las que el acto pretendiera perjudicar al Estado de Israel y la continuidad del pueblo judío en su territorio, recibirá la pena de muerte obligatoria”.

La presidenta del comité, la diputada Tzvika Fogel, declaró al inicio de la sesión: “He escuchado las evaluaciones de la situación y las opiniones de Hirsch, y no las acepto. No podemos continuar con la concepción actual. La pena de muerte para terroristas no es venganza, es justicia”.

Ben-Gvir añadió: “Allegados del primer ministro me contactaron para retrasar el debate, y mi respuesta es rotundamente negativa”.

El diputado Gilad Kariv interrumpió a Ben-Gvir diciendo: “Qué vergüenza, hay rehenes. Todo esto es una maniobra de campaña. ¿Qué importa ahora tu foto con Barghouti? Estás celebrando un debate y no te importan los rehenes”.

Hirsch declaró posteriormente: “En mi calidad de Coordinador para Prisioneros y Personas Desaparecidas, en relación con todos los organismos estatales y actores internacionales, me opongo a que se celebre este debate mientras haya 48 rehenes, de los cuales 20 están vivos y dos se encuentran en peligro crítico. No represento una opinión personal; represento el asunto y a las familias de los rehenes”.

Ben-Gvir respondió: “Usted no representa a todas las familias, y lo sabe. Algunas familias no piensan así”. Hirsch respondió: “No presento mi opinión personal, ojalá pudiera. Represento a los rehenes. Basándome en mi evaluación profesional y en la de todas las autoridades pertinentes —las coordino a todas—, solicité en varias ocasiones, anteriormente, hace dos semanas y esta mañana, y le pedí al primer ministro que este proyecto de ley no llegara al pleno hasta que se debata en el gabinete, donde pueda presentar todas las evaluaciones profesionales que no puedo presentar aquí”.