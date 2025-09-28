Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Un comité avanza con el proyecto de ley sobre la pena de muerte para terroristas pese a las preocupaciones por los rehenes y los problemas legales

The Jerusalem Post: Hamás afirmó que no recibió nuevas propuestas y que las negociaciones están congeladas desde el ataque israelí a Qatar

YNET: “Madre de rehén sobre el plan de Trump: Si Netanyahu se niega, armaremos un infierno”

Haaretz: Del engañoso discurso de Netanyahu ante la ONU sobre Gaza, emerge una terrible verdad

Arutz Sheva: Aprobado en primera lectura el proyecto de ley sobre pena de muerte para terroristas

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!