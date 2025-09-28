Hamás afirmó que no recibió nuevas propuestas y que las negociaciones están congeladas desde el ataque israelí a Qatar

Itongadol/Agencia AJN.- Hamás afirmó hoy que no recibió nuevas propuestas de los mediadores para un alto el fuego y añadió que las negociaciones están congeladas desde el intento de asesinato de sus líderes en Qatar.

“Hamás está dispuesto a considerar de forma positiva y responsable cualquier propuesta de los mediadores, siempre que proteja los derechos nacionales de los palestinos”, declaró el grupo terrorista en un comunicado.

El comunicado se produjo después de que informes del domingo revelaran todos los detalles del plan de 21 puntos de la administración Trump para alcanzar un acuerdo sobre la liberación de rehenes y un alto el fuego en Gaza.

Hamás hizo declaraciones similares el viernes después de que el periódico israelí Haaretz citara fuentes que afirmaban que Hamás había acordado en principio liberar a todos los rehenes israelíes que mantiene a cambio de cientos de prisioneros palestinos y la retirada gradual de las tropas israelíes, según el plan de Trump.

«A Hamás no se le ha presentado ningún plan», declaró a Reuters el viernes un funcionario de Hamás que pidió no ser identificado.

Según el canal qatarí Al-Araby, los países árabes han introducido enmiendas a la iniciativa estadounidense destinada a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Se espera que Trump presente la versión revisada al primer ministro Benjamín Netanyahu durante su próxima reunión el lunes.

Si bien aún no se han revelado los detalles de las revisiones realizadas por los países árabes, la propuesta estadounidense exige la liberación de los 48 rehenes restantes en las primeras 48 horas posteriores a la entrada en vigor del acuerdo. A cambio, Israel detendría las principales operaciones de combate en Gaza y comenzaría retiradas graduales de ciertas zonas de la Franja. La propuesta también contempla una amnistía para los líderes de Hamás, a quienes se les garantizaría que no serán objeto de persecución durante el alto el fuego.

Además, busca iniciar conversaciones con respaldo internacional sobre el establecimiento de un Estado palestino como parte de un marco posbélico más amplio. También se proporcionaría financiación para la reconstrucción por parte de los Estados árabes y la comunidad internacional en general, pero solo bajo condiciones que incluyan garantías de seguridad y la supervisión internacional de la distribución de la ayuda.