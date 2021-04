ISRAEL CONSIDERA ELIMINAR LA OBLIGACIÓN DE BARBIJOS EN ESPACIOS CERRADOS PARA QUIENES SE HAYAN VACUNADO

Itongadol.- Al parecer, los funcionarios de salud israelíes están considerando eliminar el mandato de máscaras en espacios confinados en eventos a los que asisten personas que han sido vacunadas.

El gobierno ya ha eliminado el requisito de máscaras para exteriores debido a la disminución del número de nuevos casos de coronavirus provocados por la campaña de vacunación de ritmo rápido. Ahora, parece que el mandato de la máscara también podría levantarse en interiores.

El martes, durante una reunión del gabinete de expertos en salud que asesora al Ministerio de Salud, se decidió que si continúa la tendencia a la baja de la infección, será posible levantar la regla de la máscara para eventos de interior organizados de acuerdo con las pautas del Green Pass.

«No se ha llegado a un consenso entre los miembros del gabinete de expertos sobre si y en qué etapa será posible ordenar el levantamiento del mandato de la máscara», dijo el comunicado que resume la reunión.

«Sin embargo, existe un consenso de que si la tendencia [del virus] actual continúa, se acumularán pruebas de que una persona vacunada o recuperada no es infecciosa, así como pruebas de que no hay transmisión cuando las máscaras no se usan en interiores, será posible para permitir no usar máscaras en espacios confinados, en eventos que tienen lugar bajo la regla del Pase Verde «.

Mientras tanto, el viceministro de Salud, Yoav Kitsch, dijo a un panel de la Knesset el martes que el gobierno debería considerar la posibilidad de eliminar por completo la regla del Pase Verde tan pronto como dentro de tres semanas. Los expertos en salud dijeron que se oponen con vehemencia a la medida.

El Pase Verde se emite a cualquier israelí una semana después de recibir la segunda vacuna o después de recuperarse del COVID-19.