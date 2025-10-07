Israel conmemora los dos años de la masacre del 7 de octubre

Itongadol.- En Israel, miles de personas participaron en actos conmemorativos, protestas y ceremonias en todo el país al cumplirse dos años de la masacre del 7 de octubre.

Manifestaciones para exigir un acuerdo que permita la liberación de los rehenes se realizaron en Tel Aviv, Jerusalem, Netanya y Ness Ziona. En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos expresó: “Para nosotros, y para el pueblo de Israel que ha salido a las calles semana tras semana durante dos años, cada una de estas 48 almas es un mundo en sí mismo. Cada uno de ellos debe regresar a casa. Los vivos necesitan rehabilitación, y los fallecidos merecen ser sepultados en su tierra natal.”

El Foro también agradeció al presidente Donald Trump por su papel en las negociaciones: “Estamos profundamente agradecidos al presidente Trump por su compromiso inquebrantable y liderazgo. Su acuerdo nos da una renovada esperanza de que esta pesadilla finalmente pueda terminar y nuestros seres queridos regresen a casa.”

Asimismo, instaron al primer ministro Benjamin Netanyahu a aprovechar el momento político para cerrar un acuerdo: “Después de dos años, el primer ministro Netanyahu tiene la oportunidad de poner fin a esta pesadilla. Este es el momento de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra más larga de nuestra historia y traiga de regreso a los 48 rehenes.”

Las manifestaciones se concentraron en lugares emblemáticos como la plaza Dizengoff en Tel Aviv y la plaza París en Jerusalem. En Tel Aviv, voluntarios limpiaron el memorial del 7 de octubre junto a la fuente central. También hubo protestas frente a las residencias de varios ministros, entre ellos la ministra de Protección Ambiental, Idit Silman; el ministro de Negev, Galilea y Resiliencia Nacional, Yitzhak Wasserlauf; el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar; el ministro de Defensa, Israel Katz; la ministra de Transporte, Miri Regev; y el diputado del Likud, Eli Dellal.

El Foro anunció que esta noche, a las 21:00, se realizarán actos públicos simultáneos en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y en la Plaza París en Jerusalem.

Numerosos homenajes también se llevaron a cabo en comunidades cercanas a la frontera con Gaza, donde el recuerdo de las víctimas del 7 de octubre sigue siendo especialmente doloroso.